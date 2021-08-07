"حامدي" يقترب من تحقيق أول ميدالية سعودية في أولمبياد طوكيو بعد فوزه على اللاعب الكندي

أقترب بطل الكاراتيه طارق حامدي؛ من تحقيق أول ميدالية للمملكة في أولمبياد طوكيو في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه عقب فوزه على اللاعب الكندي دانيال "10 / 3".

وكان قد خسر حامدي النزال الأوّل أمام الكرواتي إيڤان بنتيجة '2 / 3' ثم فاز على الأمريكي براين آر بنتيجة "4 / 1" وبعد ذلك تعادل مع الإيراني "0/0" قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بالفوز على اللاعب الكندي.

وكانت القرعة قد وضعت اللاعب السعودي في المجموعة الثانية، إلى جانب الإيراني ساجاد جانجزاده؛ والكندي دانيال جيسينسكي؛ والأمريكي براين آر؛ والكرواتي إيفان كفيسيتش.

ويتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي؛ علماً بأن الرباعي المتأهل سيضمن الحصول على ميدالية.

الثنائي الخاسر في نصف النهائي سيحصل على الميدالية البرونزية لكل منهما، إضافة إلى صاحبَي المركزين الأول والثاني، اللذين يتوّجان بالذهبية والفضية.