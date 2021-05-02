كيا الجبر تدعم جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بـ 5% من قيمة خدمات الصيانة

امتداداً لمواقف ومبادرات مجموعة الجبر في خدمة المجتمع

مايو 2021: تواصل شركة الجبر التجارية للسيارات وكلاء سيارات كيا موتورز في المملكة تجسيد رسالتها الاجتماعية كواقع ملموس من خلال العديد من المبادرات التي تحرص الشركة على تقديمها لخدمة مجتمعها خصوصاً الفئات الأكثر حاجة للوقوف بجانبها ودعمها، وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق مبادرة لدعم جمعية الأطفال ذوي الإعاقة من خلال اقتطاع 5% من المبالغ التي يدفعها العملاء أثناء إجراء الصيانة لمركباتهم طيلة شهر رمضان المبارك في مراكز صيانة الشركة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة لتذهب لدعم نشاطات الجمعية.

وعن هذه المبادرة تحدث وائل بغدادي "الرئيس التنفيذي للعمليات" قائلاً: "يعتبر عملاؤنا شركاء لنا في هذا العمل الخيري الذي نسأل الله أن يكتب لنا أجره جميعاً، فما سيتم اقتطاعه وهو نسبة الـ 5% سيكون من أصل فاتورة خدمات الصيانة التي ستتم على مركبة العميل وليست مبالغ إضافية يدفعها العميل، وسيذهب ريع هذا المبلغ لصالح جمعية الأطفال ذوي الإعاقة التي تدير 11 مركزاً في مختلف مناطق المملكة، تقدم عبرها الجمعية خدمات مجانية علاجية وتأهيلية وتربوية لنحو 4 آلاف طفل وطفلة من ذوي الإعاقة سنوياً".

وأستطرد قائلاً "إن هذه المبادرة الخيرية هي امتداد لما تقوم به مجموعة الجبر التي لها العديد من المساهمات البارزة في دعم المجتمع في مجالات عدة كالصحة والتعليم والجوانب الإنسانية، كجزء من رد الجميل لهذا الوطن الذي كان له الفضل بعد الله فيما تحقق من نجاح لكافة أبنائه، وتطبيقاً لمبدأ التكافل الذي يحثنا عليه ديننا الحنيف ليكون نموذجاً سائداً في مجتمعنا، والجميل في هذه المبادرة تحديداً هي أن عملاءنا الكرام شركاء لنا في تنفيذها وتحقيق أهدافها لخدمة هذه الفئة الغالية من أطفال مجتمعنا".

من جانبه أشاد المدير التنفيذي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة الدكتور احمد التميمي بمبادرة شركة الجبر التجارية معتبرا بأن مثل هذه المبادرات الهادفة تمثل نموذجاً لتكامل القطاع الخاص مع الجمعيات الخيرية في دعم استمرارية العطاء وخدمة هذه الفئة العزيزة على المجتمع. واستطرد قائلاً: "إن مثل هذه المبادرات هي محل تقدير من جانب كافة منسوبي الجمعية وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز فالهدف الرئيسي الذي نسعى له هو توفير مصادر تمويل تضمن للجمعية الاستمرار في أنشطتها والقيام بخدمة الأطفال ذوي الإعاقة على أكمل وجه، فشكرا للجبر التجارية وعملائها الكرام على هذه المبادرة الكريمة".