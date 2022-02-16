المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة على محافظة ينبع

تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في أمواج البحر وتستمر حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة تشهدها محافظة ينبع ابتداءً من الـ 9 صباحاً، تشمل ينبع النخل، ومركز الرايس، وتشمل تأثيراتها ارتفاعاً في أمواج البحر، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ 7 مساءً.