المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة على محافظة ينبع

تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في أمواج البحر وتستمر حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة تشهدها محافظة ينبع ابتداءً من الـ 9 صباحاً، تشمل ينبع النخل، ومركز الرايس، وتشمل تأثيراتها ارتفاعاً في أمواج البحر، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ 7 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار رياح ينبع

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16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443 10:04 AM

تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في أمواج البحر وتستمر حتى 7 مساءً

المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة على محافظة ينبع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة تشهدها محافظة ينبع ابتداءً من الـ 9 صباحاً، تشمل ينبع النخل، ومركز الرايس، وتشمل تأثيراتها ارتفاعاً في أمواج البحر، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ 7 مساءً.

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