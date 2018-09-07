جدة.. اختتام ورشة التطوير الآسيوية لرياضة الريشة الطائرة للمعاقين

بمشاركة "عوض" والمخيمر" ممثلين عن الاتحاد السعودي

شارك مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة الكابتن عمار عوض والمدرب الوطني لدى الاتحاد الكابتن عادل المخيمر ممثلين بذلك الاتحاد السعودي للريشة الطائرة في ورشة التطوير الآسيوية لرياضة الريشة الطائرة للمعاقين، التي نظمها الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة في الفترة ما بين ٢- ٦ /٩ / ٢٠١٨ بالتعاون مع كل من: اللجنة الآسيوية للريشة الطائرة للمعاقين والاتحاد الإماراتي للريشة الطائرة ونادي الثقة الإماراتي للمعاقين.

قال المدرب الوطني عادل المخيمر إن الهدف الأساسي من إقامة الورشة كان يتمحور حول ترسيخ المفاهيم الأساسية المتعلقة برياضة الريشة الطائرة للمعاقين وتهيئة وتدريب المتدربين حول كيفية التعامل مع ممارسي الرياضة من ذوي الإعاقة.

و تابع "عوض" :انطلقت الورشة وسط أجواء تنظيمية وإدارية وفنية مثالية شارك في تفعيلها نخبة من المدربين من الدول التالية: الإمارات الكويت الأردن السعودية البحرين باكستان إندونيسيا الهند.

وأشاد بالمجهود العظيم الذي بذله المحاضرون لتحقيق أهداف الدورة وإدارتها على أكمل وجه.

أوضح " عوض "أن الجدول الزمني للدورة انقسم لفترتين صباحية ومسائية كذلك الجدول الذي تناول الحديث عن ٣ محاور أساسية وهي: ورشة للإداريين وورشة للمتدربين وورشة للاعبين.

وأكد "عوض "و "المخيمر " في الختام على مدى الاستفادة العميقة التي تم تحقيقها من مشاركتهما الفعالة في الدورة، وخصوصاً في الجوانب التي تتعلق بكيفية التعامل مع اللاعبين المعاقين كما علقا "سيكون لهذه الدورة دور كبير للإسهام في تطوير الرياضة محلياً للاعبين من ذوي الإعاقة".