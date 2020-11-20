"الأرصاد": رياح سطحية وأتربة مثارة على منطقة جازان

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الـ 5 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظة الدرب بمنطقة جازان، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جازان

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20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 01:22 PM

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الـ 5 مساءً

"الأرصاد": رياح سطحية وأتربة مثارة على منطقة جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظة الدرب بمنطقة جازان، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.

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