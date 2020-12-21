هيئة صحية أوروبية تدعو إلى تحليل وتتبع عينات فيروس كورونا لاكتشاف السلالة الجديدة

نصحت الهيئة الصحية الأوروبية سلطات الصحة العامة والمختبرات في أوروبا بتحليل وتتبع عينات الفيروس لاكتشاف الانتشار المحتمل للسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا.

وذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن التحليل الأولي الذي أجري في بريطانيا يشير إلى أن السلالة الجديدة "أكثر قابلية للانتقال بشكل ملحوظ من المتغيرات المتداولة سابقاً ".

كما دعا المركز إلى اختبار وعزل ومتابعة الأشخاص الذين لديهم صلة وبائية بالحالات المتعلقة بالسلالة الجديدة أو تاريخ السفر إلى مناطق معروف أنها متضررة من ذلك من أجل وقف انتشار السلالة الجديدة.

ونصح المركز الدول التي اكتشفت حالات الإصابة بفيروس "سارس - كوف - 2" الجديد بالإبلاغ عن النتائج التي توصلت إليها من خلال نظام الإنذار المبكر والاستجابة للاتحاد الأوروبي.