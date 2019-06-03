رسمياً.. المحكمة العليا: يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلن الديوان الملكي قبل قليل قرار المحكمة العليا بثبوت رؤية هلال شوال مساء اليوم الاثنين، وأن يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

وتفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي "

جاءنا من المحكمة العليا ما يلي :

القرار رقم ( 121 / هـ ) وتاريخ 29 / 9 / 1440هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ للنظر فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه فإنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، متفق عليه، ولثبوت ذلك لدى المحكمة العليا فإنها تقرر أن يوم غدٍ الثلاثاء 1 / 10 / 1440هـ حسب تقويم أم القرى - الموافق 4 / 6 / 2019م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ.

والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، ويصلح ذات بينهم، ويرد كيد أعدائهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلادنا المباركة وجميع الأمة الإسلامية في عز ونصر وتمكين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس وأعضاء المحكمة العليا

عضو

د. خالد بن عبدالله اللحيدان

عضو

ناصر بن حمد الوهيبي

عضو

د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان

عضو

فرحان بن يحيى الفيفي

عضو

محمد بن عبدالله الجارالله

عضو

عبدالرحمن بن محمد الحسين

عضو

أحمد بن حمد المزروع

عضو

حمد بن محمد أبانمي

عضو

محمد بن شريم الشعبي

عضو

سعيد بن بريك القرني

عضو

أحمد بن مقبول حكمي

عضو

أحمد بن محمد الأمير

رئيس المحكمة العليا

غيهب بن محمد الغيهب