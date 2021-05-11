"الصحة": تسجيل 999 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1286 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021، تسجيل 999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 428969 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1286 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 412,102 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7098 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9169 والحالات الحرجة 1358 حالة.