إجمالي إصابات كورونا في العالم يتجاوز المليون و850 ألفاً.. أمريكا تتصدّر

تلتها إسبانيا ثم إيطاليا وفرنسا.. عدد المتعافين من الفيروس في العالم 430623

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في العالم، إلى 1.850.527 والوفيات 114.245؛ كاشفة أن الولايات المتحدة تتصدّر القائمة حيث بلغ عدد الإصابات بها 557571 حالة، تلتها إسبانيا في المرتبة الثانية 166831، إيطاليا 156363، فرنسا 133670، ألمانيا 127854، بريطانيا 85208، الصين 83135، وإيران 71686.

ووفق "روسيا اليوم"، سجّلت الجامعة معدلات الوفيات بالفيروس في العالم، وكانت أعلاها في الولايات المتحدة عند 22105، تلتها إيطاليا 19899، ثم إسبانيا 17209، فرنسا 14393، وبريطانيا 10612.

في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في العالم 430623، أغلبيتهم في الصين 77956، تلتها إسبانيا 62391، وألمانيا 60300.