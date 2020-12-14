فيديو مقتل إرهابي مسيحي.. صوت: "أطلق النار.. إنه خلف العمود"

كان يحمل مسدساً ونسخة من الإنجيل ويصرخ "اقتلوني"

كان حفلاً سلمياً بمناسبة الميلاد، غير أنها انتهت دموية، فقد أطلق إرهابي مسيحي يحمل الإنجيل النار من على سلم كاتدرائية سان جون في مدينة نيويورك الأمريكية، قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص حسب ما قالت الشرطة، وأكدت مصادر في مكان الحادث.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، قتلت شرطة نيويورك مسلحاً فتح النار قرب حشد تجمّع أمام كنيسة في المدينة لحضور حفل غنائي بمناسبة الميلاد.

وقال مفوض شرطة نيويورك ديرموت شيا: إن أحداً من المواطنين لم يصب خلال حادث إطلاق النار على عتبات كنيسة كاتدرائية القديس يوحنا الإلهي في مانهاتن أمس الأحد 13 ديسمبر. وأضاف أن "المتهم أصيب برصاصة واحدة الأقل في رأسه وقد توفي".

وصادر رجال الشرطة من مسرح الجريمة مسدسين وحقيبة عثر عليها في مكان قريب كانت تحتوي على حبل وشريط كهربائي وعدة سكاكين وزجاجة وقود. وأفاد شهود أنهم رأوا الرجل وهو يطلق النار من على درج كاتدرائية القديس يوحنا أثناء مغادرة بضع مئات من الأشخاص، حضروا حفلاً غنائياً بمناسبة الميلاد انتهى قرابة الساعة الرابعة عصراً.

وقالت شاهدة: "سمعت طلقتين أو ثلاث طلقات كانت حقاً مدوية"، مضيفةً: "نظرت إلى الأعلى وكان هناك على الدرج على بعد نحو عشرة أمتار رجل يطلق النار". وتابعت: "شاهدت الطلقات ولذت بالفرار. هربت حفاظاً على حياتي".

وقالت الشاهدة مارتا ستولي: إن الرجل أطلق ما بين ثماني وعشر طلقات قبل إصابته برصاص الشرطة. وصرّحت لـ"فرانس برس": "كان يطلق النار من دون أن يصوّب على أحد"، مضيفةً أنه كان يصرخ "أطلِقوا النار عليّ، اقتلوني".

وأمر رجال الشرطة المسلح عدة مرات بإلقاء سلاحه قبل إطلاق النار عليه. وأظهرت صور المسلح يرتدي معطفاً شتوياً أسود وقبعة بيسبول بيضاء وكمامة مزينة بعلم جمهورية الدومينيكان، ويشهر مسدساً في كل يد، كما كان يحمل حقيبة ظهر كبيرة مربوطة على كتفيه.

وبثت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، فيديو لحظة إطلاق النار على المسلح وإصابته وسقوطه على الأرض، بينما نسمع صوتاً يصرخ: "اقتله.. اقتله، إنه خلف العمود"، بينما كان هو يردد: "اقتلوني.. اقتلوني".

وبثت الصحيفة صوراً لمحتويات حقيبة الإرهابي ومن بينها نسخة من الإنجيل.