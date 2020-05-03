47 حالة وفاة و976 إصابة جديدة بكورونا في إيران

إجمالي ضحايا الفيروس 6203 والإصابات 97424

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 47 حالة وفاة و976 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وكشفت الوزارة أنه بذلك يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد من جرّاء الفيروس، إلى 6203 وفيات، فيما قفز عدد الإصابات الكلي إلى 97424 إصابة.