الصحة العالمية تقدّم مستلزمات وأجهزة طبية لمراكز غسيل الكلى في حضرموت

في إطار المشروعات المتنوعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

قدمت منظمة الصحة العالمية مسلتزمات وأجهزة طبية لمراكز غسيل الكلى في محافظة حضرموت، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وستغطي هذه الأجهزة النقص الحاصل في المرافق الطبية الخاصة بغسيل الكلى بالمحافظة، كما أنها ستسهم في عمل 22 ألف جلسة غسيل كلوي.

يأتي ذلك في إطار المشروعات المتنوعة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية؛ مما يعزز الجانب الصحي في مختلف البلدان المحتاجة وخصوصًا اليمن.

يذكر أن المركز عمل على برامج طبية خاصة لعلاج حالات الفشل الكلوي في العديد من المحافظات اليمنية؛ حيث ساهم ذلك في علاج الكثير من المرضى والتخفيف من معاناتهم.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة أنجز منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي 218 مشروعًا صحيًا متنوعًا شملت جميع المحافظات والمناطق اليمنية؛ حيث يُعدّ ذلك امتداداً للعطاء المستمر المقدم من المملكة العربية السعودية لأجل التخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن.