"عبدالرحمن بن مساعد" كاشفاً سر فخره كونه أميراً: مؤثرو "آل سعود" لا يتعدون الـ30

قال: "بناتي حياتي".. وأول قصيدة كتبتها قال عنها معلمي إنها بحاجة إلى مستشفى عظام!

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن السبب الوحيد الذي يجعله يفخر بكونه أميراً بوراثته هذا اللقب من شخص عظيم هو الملك المؤسس رحمه الله.

وأضاف، خلال محاورته مع تلاميذ برنامج "ضيف الصف" الذي يبث كل سبت على قناة mbc: "بخلاف ذلك لا يعني لي اللقب شيئاً، وبالمناسبة عمري لا يمكن أن أقول أو أقدم نفسي لأحد بأمير، ولا أكتب عن نفسي أني أمير؛ إذ أكتفي باسمي في حسابي بـ"تويتر" ومواقع التواصل الاجتماعي عبدالرحمن بن مساعد".

وتابع: "اللقب بالنسبة لي يعطيني مسؤوليات إضافية، يجب أن أبذل جهداً كي أستحقه"، مبيناً: "الأمير الذي مثل حالتي وُلد ووجد نفسه بهذا اللقب، فهذا ليس إنجازاً".

وعن الفرق بين الأمير وغيره، أوضح "ابن مساعد": "أسرة آل سعود أسرة كبيرة من الأمراء، لكن المؤثرين منهم لا يتجاوزون 20- 30 شخصاً، وهم المسؤولون في مناصب الدولة، الملك وسمو ولي العهد -حفظهما الله- والوزراء وأمراء المناطق، أما باقي الأسرة صحيح أن لقبهم أمير، لكن مثلهم مثل البقية".

"بناتي حياتي" هكذا وصف الأمير عبدالرحمن علاقته ببناته الثلاث، مشيراً إلى أن لكل واحدة منهن شخصية تختلف عن الأخرى، لافتاً إلى أن ابنته "الجوهرة" اقتصادية وحريصة على تنظيم أمورها المالية بدقة، و"نورة" يشعر أنها تشبه شخصيته وهي سكرتيرته، أما "سارة" فما زالت صغيرة وعمرها الآن 10 سنوات.

واستعاد الأمير ذكرياته في المدرسة، مشيراً إلى أن أول قصيدة كتبها كانت بالفصحى، وعندما عرضها على معلم اللغة العربية انتقده، مبيناً أن القصيدة مكسّرة لدرجة أنها تحتاج إلى مستشفى عظام! وخاطب تلاميذ الصف: "أنتم بعد 10 سنوات تكونون المحرك الأساسي للبلد".

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد تغريدة من حسابه بـ"تويتر" يقول: "شكراً لـ #mbcعلى استضافتي في البرنامج المتميز #ضيف_الصف، شكراً لفريق البرنامج من معدين، ومخرجين، والشكر الأكبر لأبنائي وبناتي الذين هم أجمل ما في البرنامج أسعدوني وأكرموني وعلّموني".