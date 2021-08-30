بريطانيا تسجل 26,476 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت المملكة المتحدة 26,476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و48 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 6,757,650، فيما بلغت حصيلة الوفيات 132,485.

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30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 10:28 PM

بريطانيا تسجل 26,476 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجّلت المملكة المتحدة 26,476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و48 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 6,757,650، فيما بلغت حصيلة الوفيات 132,485.

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