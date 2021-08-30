بريطانيا تسجل 26,476 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت المملكة المتحدة 26,476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و48 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 6,757,650، فيما بلغت حصيلة الوفيات 132,485.
سجّلت المملكة المتحدة 26,476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و48 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 6,757,650، فيما بلغت حصيلة الوفيات 132,485.