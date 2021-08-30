بريطانيا تسجل 26,476 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت المملكة المتحدة 26,476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و48 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 6,757,650، فيما بلغت حصيلة الوفيات 132,485.