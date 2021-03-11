"جمعية الزهايمر": قدمنا خلال العام الجاري خدمات بـ6 ملايين ريال

ناشدت الخيرين والداعمين بتقديم العون والدعم

قدمت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر، السنة الجارية، خدمات مباشرة لـ1076 أسرة من الأسر المتعففة التي يوجد فيها مريض مصاب بالزهايمر، بتكلفة سنوية أكثر من ستة ملايين ريال.

جاء ذلك من خلال العديد من البرامج العلمية والصحية والتوعوية، والتي تتمثل في إمداد الأسر بكل الاحتياجات وخدمات العناية والرعاية والتموين لمريض الزهايمر، والأجهزة الطبية المساعدة، ومتطلبات الرعاية وغيرها من البرامج التي تتبناها الجمعية والداعمة لمريض الزهايمر.

وأوضحت الجمعية أنها قدمت خدماتها المباشرة من خلال إعداد ومراجعة سياسات الصرف المعتمدة واللوائح الخاصة بالأسر ومجالات الصرف.

وأضافت: تم توزيع أدوية ما يقدر 556.800 ألف ريال، وكراسي وأجهزة داعمة بقيمة 807.750 ألف ريال (مصاريف الأكسجين، الضغط، السكر، وشفط البلغم)، ورعاية مساندة (المفارش الطبية والتلطيفية، المراب الهوائية) بقيمة 2,407,824 مليون ريال، وتموينات ومكملات غذائية بقيمة 49.260 ألف ريال.

وتابعت: وكلفت مبادرة نرعاهم لنحميهم (تقديم عاملات منزليات – دفع رواتب العاملات) 1.120.200 مليون ريال، ولباس التقوى بقيمة 5.250 ألف ريال، وساعات التتبع بقيمة 20.000 ألف ريال، وفواتير الكهرباء بقيمة 100.800 ألف ريال، ومشروع إيواء المرضى ودفع الإيجارات بقيمة 367.500 ريال، والعيادات والتشخيص 43.200 ألف ريال.

كما أهابت الجمعية بأهالي الخير والداعمين، رجالاًً ونساءً، المساعدة والدعم عبر حساباتنا البنكية المدرجة، ضمن موقعها الإلكتروني.

وذكرت أنه يمكن للجمعية استقبالها للزكاة والتبرعات من حلال الحسابات البنكية المدرجة في الموقع الإلكتروني للجمعية www.alz.org.sa أو مقرها الرئيسي ومواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer ومن خلال التواصل على الأرقام ( 0112143838) و (0114100112).