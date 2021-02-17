"آل جابر": الحوثيون المدعومون من إيران يفسدون الجهود الدولية لتحقيق السلام في اليمن

أكد أن هجومهم على محافظة مأرب المزدحمة بالسكان عمل إرهابي جبان

شدد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، على أن رفض الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران المتكرر لدعوات السلام يفسد كل الجهود الدولية لتحقيق السلام.

وقال "آل جابر" إن استهداف الحوثيين المملكة لمساندتها الشعب اليمني، وان هجومهم على محافظة مأرب التي يقطنها أكثر من مليوني يمني أغلبهم نازحون عمل إرهابي جبان.