"كورونا" يرفع عدد إصاباته في الأردن إلى 304.071

تسجيل 1.215 في آخر 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الأردنية 1.215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 304.071 إصابة.



وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم (الخميس)، أنها سجلت 13 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 3968 حالة.



وأشارت إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 284343 حالة شفاء بعد تسجيل 1616 حالة إضافية.