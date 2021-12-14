التمديد لأمين عسير لمدة عام

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، قراراً بتمديد خدمة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، لمدة عام اعتباراً من تاريخ 1443/7/1.

ويحمل أمين عسير درجة الدكتوراه في تخطيط التنمية العمرانية، ويعد من القيادات على مستوى المملكة، ويمتلك خبرات واسعة، وله دور بارز فيما تشهده عسير من نهضة وتقدم في المجال البلدي والخدمات البلدية.