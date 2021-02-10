طفلة تتعرّض للإساءة من قِبل أختها.. "بلاغات العنف الأسري": رصدنا الحالة

المركز يؤكّد أنه جارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص

قال مركز بلاغات العنف الاسري، صباح اليوم، إنه يتابع ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرُّض طفلة للإساءة من قبل أختها.

وقال المركز التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نوضح أنه تمّ رصد الحالة وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وكان مقطع فيديو يرصد واقعة صراخ طفلة بسبب إساءة أختها الكبيرة لها قد تمّ تداوله على نطاقٍ واسعٍ وسط مطالبات بتدخل الجهات المعنية.