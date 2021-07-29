حالة أمطار رعدية على الباحة.. و"الوطني للأرصاد" ينبّه

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.