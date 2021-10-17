"سكني": نموّ أعداد الأسر السعودية المستفيدة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة و"تحت الإنشاء"

تجاوزت 86 ألف أسرة منذ بداية العام 2021 حتى شهر سبتمبر في إطار جهود البرنامج لتسهيل التملُّك

سجّل برنامج "سكني" نمواً في أعداد الأسر السعودية المستفيدة من خيارَي القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة و"تحت الإنشاء"، التي تجاوزت 86 ألف أسرة منذ بداية العام 2021 حتى شهر سبتمبر، منها 69،497 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات جاهزة، في إطار جهود البرنامج لتسهيل تملُّك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة التي تلائم رغباتهم، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج منذ بداية العام الجاري، والتي تجاوزت 160 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي)، منها 132.285 أسرة سكنت منازلها حتى سبتمبر الماضي، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني".



ويقدم برنامج "سكني" خيار القرض المدعوم لمستفيديه؛ بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشاريع البرنامج تحت الإنشاء أو الوحدات الجاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وبأسعار مناسبة وجودة عالية وفق احتياجهم ورغباتهم.

كما يوفر "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 106 مشروعات توفر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.