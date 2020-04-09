





4

أكد أن هناك منشآت ارتفعت مبيعاتها وزاد الطلب عليها

اقتصادي لـ"سبق": دعم القيادة لمنشآت القطاع الخاص ديدنها منذ تأسيسه

قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة الدكتور‏ فهد بن سليمان النافع لـ"سبق" إن استثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا، هي واحدة من القرارات الموفقة والمتتابعة من القيادة التي سيكون لها جانب إيجابي لهذه المنشآت.



وأضاف الدكتور النافع أن هناك منشآت ارتفعت مبيعاتها، وزاد الطلب عليها، وهي التي ظل نشاطها متواجدًا طيلة الفترة، والتي تعج بالمستهلكين فترة الوقت المسموح فيه بالتجوال، إلا أن هناك منشآت ملزمة بالتوقف عن النشاط، وهنا سيكون التوقف عن الإنتاجية، ومن ثم تحقيق الربح. وهذا يعني دفع مصاريف، كما نسميها تكاليف ثابتة رغم توقف العمل أو النشاط التجاري أو الإنتاجي وهكذا.



وأشار النافع إلى أن أصحاب هذه المنشآت يدركون المبالغ التي ستتحملها المنشأة في هذه المرحلة، رغم توقف الإنتاجية والربحية، ومن ضمن المصاريف التي يلزم بها أصحاب هذه المنشآت هي المبالغ التي تتحملها عن العاملين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تستقطع من مرتبات العاملين، حيث سيتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70% من إجمالي عدد العمال السعوديين بالمنشأة أو عدد خمسة عمال سعوديين أيهما أكثر.



وبين أن هذا يعد تخفيفاً على العبء لهذه المنشآت، فالدولة في دعمها لمنشآت القطاع الخاص، لم يكن مقتصراً على هذه المرحلة، بل هو داعم لها منذ تأسيسها، كدعمها بالقروض الميسرة السداد بدون فوائد, تسهيل إجراءاتها مع بقية قطاعات الدولة ذات العلاقة.



ويشير إلى أن عادة المنشآت التي تأسست بشكل جيد، ووضعت لها أهدافًا واضحة وسارت بشكل جيد تكون قادرة على الاستفادة من هذه الحلول المؤقتة، وليكن تركيزي على المنشآت الصناعية، باعتبارها الأكثر حاجة لمثل هذا الدعم، إذا التزمت المنشآت الصناعية بأربعة أمور: الجوانب الإدارية، الجوانب المالية، الجوانب القانونية، والجوانب الفنية.



وختم بأن الدولة وهي تضع حلولاً للقطاع الخاص، لتخفيف العبء، هنا نقول للقطاع الخاص عليه ألا يتوقف بإيجاد الحلول الخاصة لمنشآته، نتيجة أن كل منشأة لها وضعها المختلف، وأصحاب المنشآت قادرون على معرفة مفاتيح الحلول في فترة الأزمات، يجب أن يفعل دور إدارة الأزمات داخل المنشآت، ولا تنتظر فقط حلول الدولة، فالدولة وهي تسخر إمكانياتها للقطاع الخاص وتقف معه بشكل استثنائي بهذه المرحلة.