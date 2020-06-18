إصابات بـ"كورونا" في "موارد بشرية جازان" و"تعليم صبيا".. وفحص المنسوبين يتواصل

إجمالي الحالات النشطة يعاود الارتفاع ويصل إلى 420 وإجراءات بالدور الإيوائية

كشفت مصادر لـ"سبق" أنه تم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" بين عدد من منسوبي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان ومن بينهم قيادي، وذلك بعد مخالطة مصابين سابقين، واتخذت إجراءات جديدة تجاه الدور الإيوائية بالفرع.



وكشفت مصادر، أيضًا، عن ظهور العديد من النتائج الإيجابية لموظفي تعليم صبيا وتأكيد إصابتهم بالفيروس واتخاذ الإجراءات تجاه المصابين ، فيما تتم عمليات الفحص لبقية الموظفين بالإدارة.



وكانت منطقة جازان قد سجلت، أمس، 25 حالة إصابة جديدة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 420 وإجمالي الوفيات 16 حالة.