867 إصابة جديدة بكورونا في 4 مدن بالمملكة.. المدينة المنورة الأولى

معدلات الشفاء تصل إلى 1925 بعد تعافي 113 حالة إضافية

سجلت "المدينة ومكة المكرمة وجدة والرياض" 867 حالة من بين الحالات التي سجلتها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1158 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 13930 من بينها 11884 نشطة و 93 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1925 حالة، بعدما سجل اليوم 113 حالة إضافية، مشيرًا إلى تسجيل 7 حالات وفاة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 121.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن توزيع حالات الإصابة بـ‫فيروس كورونا لليوم 15% لسعوديين و85% لغير سعوديين.