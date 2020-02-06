"تركي بن طلال" يخصّص 17 مليون م² للمدينة الصناعية الثانية بعسير

التقى مدير "مدن" للتباحث بشأن سُبل النهوض بالتنمية الصناعية

أعلن أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبد العزيز، عن تخصيص أكثر من 17 مليون م² للبدء في إنشاء المدينة الصناعية الثانية بعسير، والتي تقع في مركز الحفاير "90 كيلومترًا شمال غرب محافظة خميس مشيط".



والتقى الأمير "تركي" مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، المهندس خالد بن محمد السالم؛ لبحث سُبل النهوض بالتنمية الصناعية في المنطقة.



وتناول اللقاء المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة الصناعية بعسير، ومراحل تطوير الخدمات الأساسية والبنى التحتية؛ من أجل تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للمزايا الاستثمارية النوعية التي تتمتّع بها المنطقة.



وأكّد مدير عام "مدن" أن أمير منطقة عسير يتابع المشروع شخصيّاً، ووجّه بتسهيل كل العقبات التي قد تواجهه؛ سعياً لإرساء التنمية الشاملة وخلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة.



وأوضح أن التخصيص جاء ثمرة لجهود عدة جهات؛ على رأسها إمارة المنطقة، بالشراكة مع "مدن"، وأمانة المنطقة، وهيئة تطوير منطقة عسير، وغرفة أبها.



وثمّن مدير عام "مدن" لأمير منطقة عسير، اهتمامه وحرصه الشديد على تذليل كافة الصعوبات وتجاوز التحديات أمام تعزيز الاستثمارات الصناعية بالمنطقة، واستغلال ثرواتها للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.



من جانبه قدم أمير منطقة عسير شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي، بعد الموافقة على تخصيص أرض المشروع، فيما ثمّن دور "مدن" كمساهم رئيس في الارتقاء بالصناعة السعودية باعتبارها محورًا استراتيجيًّا لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، منوهًا إلى أهمية التعاون من أجل تنمية القطاع الصناعي بمنطقة عسير.



يذكر أن تأسيس المدينة الصناعية الأولى في عسير يعود إلى عام 1990م على مساحة 2.7 مليون م²، بها 157عقدًا صناعيًّا وخدميًّا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء؛ حيث تُشكّل الصناعات التحويلية الأخرى، والطباعة والمركبات والمقطورات والآلات والمعدات، والمنتجات الصيدلانية والمواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المُكرّرة، والمعدات الكهربائية، والمنتجات الغذائية والمشروبات؛ أبرز الصناعات القائمة والمستهدفة.