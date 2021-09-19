





0

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

107

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل وبعض محافظاتها، تتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً.