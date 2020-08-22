منذ 6 أعوام .. مشروع مقبرة "الجوة" بالعارضة متوقف.. والبلدية: متعثر

المقاول انسحب وتركه دون إكمال.. والأهالي لا يعلمون الأسباب

وعد المجلس البلدي بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان بالوقوف هذا الأسبوع على مشروع مقبرة الجوة السفلى المتعثر منذ قرابة ستة أعوام. وبيَّن رئيس المجلس محمد ماطر المحزري لـ"سبق" أنه سيتم إعداد تقرير بالمشروع، والرفع به للجهة المعنية لاتخاذ اللازم.

وقال السكان إن المشروع بدأ العمل فيه قبل نحو ستة أعوام غير أن المقاول انسحب، وتركه دون إكمال، ولا يعلمون ما هي الأسباب من وراء ذلك، موضحين أنهم تحدثوا مع البلدية في وقت سابق لإكماله على حساب فاعلي خير حماية للقبور، لكنها رفضت بحجة أنه مشروع حكومي، ويعد من المشاريع المتعثرة التي يجب أن تُتخذ معها الطرق النظامية.

وأضاف "السكان" بأن الأشجار الشوكية غطت القبور، ولم تعد أجزاء كبيرة منها تشاهَد بالعين. مشيرين إلى أنها باتت تُمتهن بفعل المواشي والحيوانات الضالة، آملين من رئيس البلدية المعيَّن حديثًا، المهندس علي بن أحمد عطيف، الوقوف على المشروع، والتوجيه بإكماله وإدراجه ضمن المشاريع القادمة.

وكان رئيس بلدية محافظة العارضة، المهندس علي بن أحمد عطيف، قد قام منتصف الأسبوع الماضي بجولة تفقدية على بعض المشاريع، وذلك بعد أيام من تكليفه بالقيام بمهام رئيس بلدية العارضة، واجتمع مع مديري الإدارات في البلدية، واطلع على خطط العمل المتبعة، وناقش أبرز المعوقات، واستمع لشرح عن أبرز مهام الموظفين، وحث الجميع على بذل الجهود التي تحقق التنمية والتطوير لخدمة المواطن في المحافظة.