هولندا تحتضن معسكر الفيحاء لمدة 24 يومًا

يخوض ست وديات استعدادًا للموسم

اعتمد مجلس إدارة نادي الفيحاء برنامج المعسكر الإعدادي الخارجي للفريق الأول لكرة القدم وذلك في إطار تحضيرات الفريق لخوض منافسات الموسم الرياضي 2019-2020.

حيث ستحتضن دولة هولندا معسكر الفيحاء وسيكون مقر المعسكر في مقاطعة بورغ هامستيدي بمدينة زيلند.

وستُغادر بعثة الفريق إلى هولندا يوم الثلاثاء 16 يوليو ويستمر المعسكر حتى 8 أغسطس 2019، وسيخوض الفريق خلال المعسكر 6 مباريات ودية.