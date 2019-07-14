هولندا تحتضن معسكر الفيحاء لمدة 24 يومًا

اعتمد مجلس إدارة نادي الفيحاء برنامج المعسكر الإعدادي الخارجي للفريق الأول لكرة القدم وذلك في إطار تحضيرات الفريق لخوض منافسات الموسم الرياضي 2019-2020.
حيث ستحتضن دولة هولندا معسكر الفيحاء وسيكون مقر المعسكر في مقاطعة بورغ هامستيدي بمدينة زيلند.
وستُغادر بعثة الفريق إلى هولندا يوم الثلاثاء 16 يوليو ويستمر المعسكر حتى 8 أغسطس 2019، وسيخوض الفريق خلال المعسكر 6 مباريات ودية.
يخوض ست وديات استعدادًا للموسم
اعتمد مجلس إدارة نادي الفيحاء برنامج المعسكر الإعدادي الخارجي للفريق الأول لكرة القدم وذلك في إطار تحضيرات الفريق لخوض منافسات الموسم الرياضي 2019-2020.
حيث ستحتضن دولة هولندا معسكر الفيحاء وسيكون مقر المعسكر في مقاطعة بورغ هامستيدي بمدينة زيلند.
وستُغادر بعثة الفريق إلى هولندا يوم الثلاثاء 16 يوليو ويستمر المعسكر حتى 8 أغسطس 2019، وسيخوض الفريق خلال المعسكر 6 مباريات ودية.