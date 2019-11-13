ابتدائية بينبع تحصل على المركز الأول في #تحدي_القراءة العربي

أعلنت وزارة التعليم، اليوم، أن مدرسة الإمام النووي الابتدائية في ينبع، حصلت على المركز الأول في مشروع #تحدي_القراءة العربي.
جاء ذلك في تغريدة، عبر حساب الوزارة على "تويتر"، قالت فيها: حصلت مدرسة الإمام النووي الابتدائية في ينبع، على المركز الأول في مشروع #تحدي_القراءة العربي.. مبروك للوطن.وزارة التعليم #تحدي_القراءة العربي
وزارة التعليم غرّدت عبر حسابها في "تويتر" وقالت: مبروك للوطن
أعلنت وزارة التعليم، اليوم، أن مدرسة الإمام النووي الابتدائية في ينبع، حصلت على المركز الأول في مشروع #تحدي_القراءة العربي.
جاء ذلك في تغريدة، عبر حساب الوزارة على "تويتر"، قالت فيها: حصلت مدرسة الإمام النووي الابتدائية في ينبع، على المركز الأول في مشروع #تحدي_القراءة العربي.. مبروك للوطن.