تمديد تكليف "المطيري" مشرفًا لمستشفى بيشة

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، سعيد بن جابر القحطاني؛ قرارًا بتمديد تكليف الأخصائي بدر بن مهجي المطيري، مشرفًا لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في بيشة، لمدة عام.

وأعرب "المطيري" عن شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية بالمحافظة، على هذه الثقة وحسن الظن، داعيًا الله أن يكون أهلًا لذلك والعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى، سائلًا المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به.

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17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 06:35 PM

تمديد تكليف "المطيري" مشرفًا لمستشفى بيشة

صحيفة سبق الإلكترونية

بيشة

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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، سعيد بن جابر القحطاني؛ قرارًا بتمديد تكليف الأخصائي بدر بن مهجي المطيري، مشرفًا لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في بيشة، لمدة عام.

وأعرب "المطيري" عن شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية بالمحافظة، على هذه الثقة وحسن الظن، داعيًا الله أن يكون أهلًا لذلك والعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى، سائلًا المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به.

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