في أولى ساعات العيد.. بلدية بارق تراقب المسالخ ونقاط الذبح المساندة

تابعت تطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا وتحقيق التباعد

باشرت الفرقة المرابطة ببلدية محافظة بارق من ساعات الصباح الأولى لعيد الأضحى المبارك مراقبة مسلخي البلدية ونقاط الذبح المساندة .

ووقف مساعد رئيس البلدية علي صاحب العمري وعدد من المراقبين الصحيين في مسلخ البلدية وسط المحافظة ومسلخ البلدية جنوب المحافظة وعدد من نقاط الذبح المساندة في المطابخ ووقفوا على آلية ذبح الأضاحي والتأكد من رسائل الحجز عبر خدمة الحجز التي أطلقتها أمانة منطقة عسير، كما تابعوا تطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا وتحقيق التباعد وعدم الازدحام والبقاء في المركبات إلى حين الاستدعاء بالأرقام .

كما تواجدت أمام المسالخ فرق من الجهات الأمنية بالمحافظة ومركز ثلوث المنظر لتنظيم آلية الدخول والخروج للمسالخ ومتابعة عدم حدوث ازدحامات.

ومضت الساعات الأولى بترتيب وحركة إنسيابية وسط مراقبة من مراقبي البلدية ومتابعة للبلاغات عبر ٩٤٠ وتأهب واستعداد تام لمباشرة جميع البلاغات.