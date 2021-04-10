على الجميع اليقظة.. رئيس جامعة نجران: إصابات "كورونا" توجب الاحترازات

شدد على ضرورة التزام منسوبي الجامعة بالبروتوكولات التي فرضتها "الصحة"

أكد رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية يستدعي تعاون الجميع لتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فيها.

وشدد "السبيعي" على ضرورة التزام منسوبي الجامعة بالبروتوكولات الطبية التي فرضتها وزارة الصحة في سبيل القضاء على الفيروس وعدم انتشاره، وكذلك الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها إدارة الجامعة في وقتٍ سابق للموظفين والمراجعين ضمن خطتها لمكافحة الفيروس.

وأوضح رئيس الجامعة أن الأوضاع الحالية تستدعي يقظة الجميع وتحمل المسؤولية، وتجنب التجمعات التي تعد المصدر الأول لانتشار الفيروس.