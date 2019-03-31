الأحد القادم.. بداية تطبيق الدوام الصيفي في تعليم الشمالية

الاصطفاف في السابعة صباحًا للبنين والـ 6.45 للبنات

وجّه مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن بن سعد القريشي، في تعميمٍ أصدره اليوم بتطبيق الدوام الصيفي للمدارس اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 1440/8/2هـ.



وبحسب التوجيهات، سيبدأ الطابور الصباحي للبنين في الساعة السابعة صباحاً، وتنطلق الحصة الأولى في الساعة 7:15، بينما تنتظم البنات في الطابور الصباحي في الساعة 6:45، وتبدأ الحصة الأولى في السابعة.



ودعا القريشي منسوبي التعليم للتقيد والتمشي بما جاء في التعميم مع ضرورة إبلاغ الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بما جاء في مضمون التعميم.