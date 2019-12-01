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هنّأ القيادة بذكرى البيعة الخامسة: عَمّ خيرُها أرجاء البلاد أمنًا واستقرارًا وتنميةً

"الوقيت": نسير بخطى ثابتة للريادة في المجال التقني والخدمات الإلكترونية الآمنة

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هنّأ مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بـن عبـدالله الوقيت، القيادة الرشيدة بذكرى البيعة الخامسة.

وقال "الوقيت" في كلمته بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة: إن الوطن يحتفل -بكافة أطيافه وشرائحه- بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- مقاليد الحكم في وطننا الغالي.

وأضاف: تلك المسيرة المباركة التي عم خيرها أرجاء البلاد أمنًا واستقرارًا وتنميةً ونماءً؛ يعاضده ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عراب رؤيتها الوطنية الملهمة، التي حدودها عنان السماء، وعمادها أبناء الوطن ومستقبلها وطن متطور.

وأوضح "الوقيت" أن المتأمل في هذا العهد المبارك يرى تطورًا ملحوظًا في مجالات عدة، يسير بخطى ثابتة وفق ما جاءت به رؤية الوطن 2030، ويأتي في مقدمتها المجال التقني للوصول للريادة في تقديم خدمات إلكترونية آمنة وميسرة ومستدامة؛ خدمة وتيسيرًا للمواطن والمقيم والزائر على حد سواء.

وأكد أن مركز المعلومات الوطني داعم وممكن وشريك وطنيّ للاستشراف والبنية الرقمية الأكثر ثقةً، يمضي قدمًا في تحقيق استراتيجيته الطموحة بدعم من قيادتنا الرشيدة متسلحًا بالعلم والعمل، سيفتح أفقًا رحبًا للاستثمار في مجال البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لكل القطاعات العاملة في الدولة، والذي سيضعها في مصافّ الدول العشر الأكثر تحفيزًا للأعمال في العالم.

وقال "الوقيت": بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة منسوبي مركز المعلومات الوطني، أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين جزيل الشكر وعظيم الامتنان، على ما يجده المركز من دعم واهتمام ورعاية من لدن قيادتنا الرشيدة -يحفظهم الله- والذي كان له عظيم الأثر على أعمال المركز والارتقاء بخدماته.

واختتم كلمته قائلًا: "حفظ الله بلادنا من كل مكروه وحفظ لها أمنها واستقرارها وحفظ قادتها وشعبها الكريم".