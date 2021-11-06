"التجارة" تحذّر من التعامل مع المواقع والروابط المشبوهة وتدعو إلى الإبلاغ عنها

قالت: تجذب الأشخاص بكلمات مثل "قدم شكواك مجاناً" و"استرجع أموالك"

حذّرت وزارة التجارة من التعامل مع أيّ مواقع أو روابط مشبوهة؛ داعية إلى ضرورة الإبلاغ عنها.

وبيّنت الوزارة في إنفوجرافيك عبر حسابها الرسمي بتويتر، أن هذه المواقع أو الروابط تستهدف الأشخاص من خلال كلمات، مثل "نستقبل البلاغات" أو "استرجع أموالك خلال 24 ساعة" و "قدّم بلاغاً وسوف نساعدك أو قدّم شكواك مجاناً".

وأضافت: إن آلية الإبلاغ عن تلك الروابط والمواقع تكون عبر الاتصال بالرقم 1900 أو التواصل عبر تطبيق "بلاغ تجاري".