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واقعة تَكَرّرت مع "ماني" و"ديباي" و"بواتينغ" في إسبانيا وفرنسا

لصوص يقتحمون منزل نجم ريال مدريد خلال مباراة "أتلتيكو"

اقتحم لصوص منزل البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد، أثناء مشاركته في لقاء ديربي العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد، الذي انتهى بالتعادل السلبي أمس.

وكشف البرنامج التلفزيوني الإسباني "إلتشيرينغيتو"، أن زوجة اللاعب البرازيلي وابنته كانتا في المنزل أثناء عملية السرقة، ولم تصابا بأي أذى.

وبحسب "روسيا اليوم" تعرّض العديد من لاعبي كرة القدم في الفترة الأخيرة للسرقة في إسبانيا وفرنسا؛ وذلك أثناء مشاركتهم في مباريات فِرَقهم، وكان أبرز الضحايا: ساديو ماني لاعب ليفربول، وممفيس ديباي مهاجم ليون، وبرينس بواتينغ لاعب برشلونة.

وكان ريال مدريد قد طالَبَ سابقًا لاعبيه بعدم نشر فيديوهات تظهر فيها منازلهم على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذ العديد من اللاعبين عدة إجراءات لحماية عائلاتهم؛ لكن السرقات لم تتوقف.

وانتهى ديربي مدريد بالتعادل السلبي؛ ليبقى ريال مدريد في الصدارة مؤقتًا؛ بفارق نقطة عن جاره أتلتيكو مدريد وغرناطة؛ بينما تقلّص الفارق عن برشلونة لنقطتين.