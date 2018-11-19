27 ألف متقدم ومتقدمة على دورات "أتقن" بجميع مناطق المملكة

تقدموا على 21 دورة تستمر لمدة 4 أسابيع.. شكّل الرجال 74%

وصلت أعداد المتقدمين والمتقدمات للمرحلة الرابعة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن"، الذي تنفذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إلى أكثر من 27 ألف متدرب ومتدربة حتى الآن، تقدموا على 21 دورة تستمر لمدة 4 أسابيع.. شكّل الرجال 74%؛ فيما بلغت نسبة النساء المتقدمات على البرنامج 26% من أعداد المتقدمين.

وحققت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق إقبالاً بواقع 6740 متقدماً ومتقدمة، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية؛ حيث بلغت أعداد المتقدمين فيها 5160 متقدماً ومتقدمة، كما تصدرت دورة صيانة الجوال كأكثر الدورات إقبالاً، تلتها دورة صيانة أجهزة الحاسب والدعم الفني.

وتشتمل الدورات في المرحلة الرابعة من البرنامج على 21 دورة؛ منها 9 دورات للبنين، أبرزها الكهرباء، والتمديدات المنزلية، والتبريد والتكييف، وصيانة السيارات، إضافة إلى مقدمة في أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، بالإضافة إلى 11 تخصصاً مشتركاً للجنسين؛ أبرزها شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، إضافة إلى مهارات تصميم الجرافيك، وصيانة الجوال، وتخصص التجميل وتصفيف الشعر للبنات.

وأضيفت في هذه المرحلة 8 دورات جديدة؛ هي: مقدمة في لغة الطيران، والعوامل البشرية في الطيران، وأساسيات الديناميكا الهوائية، إضافة إلى مقدمة في أجهزة ومكونات الطائرات، ومقدمة في سلامة الطيران، والروبوت والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وإدارة الفعاليات والمناسبات.

وتأتي هذه الدورات في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات المحددة؛ حيث ستنفذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة؛ للتسهيل على المواطنين والمواطنات في الحصول على الدورات التي يرغبون فيها، وسيُمنح المتدربون بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة.