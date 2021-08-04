من يجده يقتله.. جيش أوروبي يعطي الإذن باغتيال دب "صاحب سوابق"

تَسبب في وقوع حوادث عدة.. آخرها مهاجمته فريق تصوير شرق غرينلاند

يواجه دب أبيض احتمال الموت قتلًا، بعدما تسبب في وقوع حوادث عدة كان آخرها مهاجمته فريق تصوير في محطة بشمال شرق غرينلاند؛ وفق ما أعلنه الجيش الدنماركي الذي أعطى الإذن بقتله في حال أعاد الكرة.

وفي ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مد الدب رأسه عبر نافذة لم تكن مغلقة في مركز أبحاث يقيم فيه فريق التصوير، على بعد حوالى 400 متر عن قاعدة دانبورغ العسكرية الصغيرة.

وبحسب "قوات الكوماندوز الأركتيكية"، وهي وحدة دنماركية متمركزة في الموقع، عض الدب أحد الرجال الثلاثة في يده، قبل أن يبعده الفريق بواسطة مسدسات إنذار.

وعاد الحيوان مرتين إلى الموقع وكسر إحدى نوافذ المركز، قبل أن يفر مذعورًا؛ علمًا بأنه سبق له أن تسبب في 5 حوادث.

ونُقل الشخص المصاب بداية إلى دانبورغ، قبل نقله إلى أيسلندا للعلاج.

وقال بيان صادر عن "قوات الكوماندوز الأركتيكية": "السلطات المحلية باتت تعتبر الدب من أصحاب السوابق؛ الأمر الذي يجيز قتله في حال عودته".

ووقعت هذه الحادثة في وقت يشهد فيه الجزء الشمالي الشرقي من غرينلاند موجة حر، مع ارتفاع الحرارة في المنطقة إلى مستوى قياسي بلغ 23.4 درجة مئوية.

وبحسب الخبراء، يدفع انحسار الصفيحة الجليدية حيث تمسك الدببة بفرائسها، بهذه الحيوانات إلى البقاء على اليابسة لفترة أطول؛ مما يؤدي إلى مشاكل سوء تغذية تهدد هذا النوع الحيواني الذي يعاني أصلًا وضعًا هشًّا.

وكشفت دراسة نشرت في يوليو 2020 في مجلة "نيتشر كلايمت تشانج"، أن هذه الحيوانات واسعة الانتشار في المنطقة القطبية الشمالية والمقدر عددها راهنًا بحوالى 25 ألفًا، مهددة بالانقراض في حدود عام 2100.