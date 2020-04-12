المغرب.. 72 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 1617

153 تماثلوا للشفاء فيما تُوفيت 113 حالة بالفيروس حتى اليوم

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب، إلى 1617 حالة، بعد تسجيل 72 حالة جديدة اليوم الأحد.

ووفقاً لصحيفة "هسبريس" المغربية، ذكرت وزارة الصحة، أن عدد المتماثلين للشفاء بلغ 153، بينما تُوفي 7 حالات إضافية؛ ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 113.

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين، بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.