"الشباب" بـ"ريمونتادا" يزيد من جراح "الحزم".. ويقفز للوصافة

في افتتاح الجولة 19 من دوري المحترفين.. "فييتو" يسجل

زاد الشباب من جراح شقيقه الحزم في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.



وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين، في افتتاح مباريات الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بفوز الشباب بهدفين لهدف.



كان الحزم هو البادئ بالتسجيل عن طريق محترفه أولاجون في الدقيقة 39 قبل أن يتعادل للشباب كارلوس جونيور في الدقيقة 44 ويضيف الوافد الجديد لوسيانو فييتو الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 51.



يُذكر أن المباراة شهدت هدفًا ثالثًا لصالح الشباب عن طريق نواف العابد قبل أن يعود الحكم لتقنية الڤار ويقوم بإلغائه.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي الشباب للنقطة رقم 37؛ في حين توقف رصيد الحزم عند النقطة رقم 14.