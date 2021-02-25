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وفقًا لإحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها

كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.. 69.563 إصابة و2.130 وفاة جديدة

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة الماضية 69.563 إصابة و2.130 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28.065.327؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 501.181 وفاة.