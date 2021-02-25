كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.. 69.563 إصابة و2.130 وفاة جديدة

وفقًا لإحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة الماضية 69.563 إصابة و2.130 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28.065.327؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 501.181 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442 08:28 AM

وفقًا لإحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها

كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.. 69.563 إصابة و2.130 وفاة جديدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة الماضية 69.563 إصابة و2.130 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28.065.327؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 501.181 وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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