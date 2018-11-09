"الهلال" يقدم 10 ملايين يورو سنوياً للتجديد مع "خيسوس"

كشفت تقارير صحفية برتغالية نقلتها صحيفة ريكورد في نسختها الورقية عن أن الهلال بدأ مفاوضاته مع المدرب خورخي خيسوس لتجديد تعاقده مع الفريق .

وبحسب ما نقلت الصحيفة فإن إدارة الهلال عرضت على المدرب راتباً سنوياً ضخماً يبلغ قيمته 10 ملايين يورو سنويًا للمدرب حتى موسم 2021: 2022 .

وقالت الصحيفة إن الأنباء التي كانت قد ترددت عن احتمالية عودته لبنفيكا البرتغالي الموسم القادم مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة .

كما كشفت عن أن سامي الحابر رئيس الهلال السابق هو من أحضره للنادي السعودي ويرغب في استمراره في السعودية على أمل إقناعه بتولي مهمة المنتخب السعودي مستقبلاً .