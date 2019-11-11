منذ الظهر وحتى الآن.. عطل مفاجئ يضرب كهرباء غرب الرياض

فيما خيم الظلام على الأهالي الذين اشتكوا الحالة للشركة

عاش عددٌ من سكان السويدي غرب الرياض انقطاعًا مفاجئًا للكهرباء منذ الساعة الواحدة ظهرًا وحتى لحظة إعداد الخبر ليخيم الظلام بسبب عطل مفاجئ في المحطة التي تغذي الحي، حيث يتواصل الانقطاع منذ أكثر من ٦ ساعات.



واشتكى سكان الحي من هذا الانقطاع مؤكدين أنهم تواصلوا مع طوارئ شركة الكهرباء لمعرفة أسباب انقطاع التيار الكهربائي، غير أن موظفي الشركة يرجعون ذلك إلى عطل مفاجئ.



وتساءل السكّان عن عدم قيام الشركة بالصيانة الدورية لمحطاتها حتى لا تتفاجأ بمثل هذه الأعطال المفاجئة.