"بن سعيد": استضافة المملكة لذوي ضحايا حادث نيوزيلندا تأكيد لرسالتها السامية

"جيمس" نوّه بدعم السعودية لبلاده والاستضافة تعني الشيء الكثير لشعبنا

استقبل نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، في مكتبه بمقر الوزارة، اليوم السفير النيوزيلندي لدى المملكة السيد جيمس مونرو وجرى خلال اللقاء بحث كافة الترتيبات لاستقبال المشمولين بالأمر الملكي الكريم لأداء مناسك الحج هذا العام، والاستعدادات التي تم تنفيذها في هذا الصدد، إلى جانب البرامج التي ستقدم لهم في ضوء رسالة وأهداف برنامج الاستضافة.

وفي بداية اللقاء رحب نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، بالسفير النيوزيلندي ومرافقيه، وقال: إن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ يحفظه الله ــ في استضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذي شهداء المسجدين اللذين وقعا فيهما الحادث الإرهابي في نيوزيلاندا لأداء فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه الوزارة تأكيد على رسالة المملكة في مكافحة الإرهاب ونصرة المظلومين ونشر المحبة والسلام.

وأفاد أن هذه الاستضافة ليست بغريبة على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمين اللذين يكنان كل تقدير ومحبة تجاه المسلمين ويفرحان لفرحهم ويتألمان لمصابهم، لافتاً إلى أن كرمهما ليس على المسلمين فحسب وإنما طال أيضاً غير المسلمين إذا أصيبوا واعتدوا عليهم، فالمملكة سباقة لمد يد العون لهم، ولم تقصر في ذلك، متأسين بنبي الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وخلفائه الراشدين ــ رضي الله عنهم ـــ .

وبين "بن سعيد" أن المملكة العربية السعودية هي دولة الإسلام الذي يستنكر أي عمل إجرامي سواء كان من مسلم أو من غير مسلم، وأيضاً الديانات التي بعث الله بها الرسل عليهم الصلاة والسلام كلها تنكر الأعمال الإجرامية وليس هناك دين من الأديان المنزلة يقر هذه الجرائم، وبخاصة فيما يتعلق بالهجوم على دور العبادة؛ ولذا جاء في سنة رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ تحريم قتل الرهبان وتحريم الاعتداء على دور العبادة.

من جانبه، قال السفير النيوزيلندي: إنها فرصة سعيدة لنا بأن نتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على هذه البادرة الكريمة باستضافته الحجاج من نيوزلندا الذي يظهر للجميع وللعالم كافة بأنه رجل الكرم والتسامح، مبيناً أن هذا الأمر يعني الكثير للشعب النيوزلندي وذوي الضحايا، مشيداً بالاستعدادات والجهود والخدمات التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ الأمر الملكي، والتي استمع إلى شرح وافٍ عنها.

وأشار إلى حجم المعاناة التي سببها الحادثة لأسر وذوي الضحايا التي لم نفكر يوماً ما أننا سنعاني من الإرهاب في بلادنا وقد أثر سلبًا علينا، وكان بالنسبة لنا أسوأ يوم في نيوزلندا، منوهاً بالدعم والمساندة الذي تلقته الحكومة النيوزلندية من مختلف دول العالم، وفي مقدمتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أنه بعد هذه الحادثة لم تتخذ الحكومة النيوزلندية الخطوة في معاقبة الإرهابي فقط ولكن جرى العمل على تغير بعض القوانين خاصة تلك المتعلقة بحيازة الأسلحة، وذلك لكي يعيش الناس بآمن أكثر، لافتاً أن الكثير من المجتمع النيوزلندي عرف عن الإسلام وما يمثله من دور أساسي في كيانهم بعد الحادثة.