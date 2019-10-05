أبل تعترف بعطل "كارثي" يضرب هذه الأجهزة .. وتقدم الحل مجاناً

لمنح حامليها فرصة أكبر لتفضيل أبل على شركات تكنولوجية أخرى

إذا كنت لا تزال تستخدم آيفون 6 إس أو آيفون 6 إس بلس، الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، فهناك احتمال أنك قد تواجه مشكلة توقف الهاتف عن التشغيل.

ونقل موقع "بزنس إنسايدر" عن أبل قولها: "بعض أجهزة آيفون 6 إس أو آيفون 6 إس قد لا تعمل بسبب عطل يصيب الأجهزة".

وأضاف: "تؤثر هذه المشكلة على الأجهزة التي تم تصنيعها بين أكتوبر 2018 إلى أغسطس 2019 ولها أرقام مسلسلة متوالية".

ووفق سكاي نيوز: ناشدت أبل مستخدميها "إذا كنت تعتقد أن جهاز آيفون 6 إس أو آيفون 6 إس يخضع لمشكلة، فيمكنك الانتقال إلى موقع خصصته أبل لهذه المشكلة، وتوصيل الرقم التسلسلي الخاص بك، وستصلح أبل العطل مجاناً".

ولجهاز آيفون 6 إس أهمية خاصة في تاريخ أبل، فقد كان آخر خط إنتاج أجهزة آيفون التي كانت مزودة بمقبس سماعة الرأس التي تم إلغاؤها بدءًا من إصدار آيفون 7 في 2016.

ويشير موقع "بزنس إنسايدر" إلى أن أجهزة آيفون 6 تتميز باستعمال جيد طويل الأمد، وأن الحل المجاني الذي وفرته أبل مؤخرًا يمنح حامليه فرصة أكبر لتفضيل أبل على شركات تكنولوجية أخرى.