جولات وتوعية و"تبصرة".. 120 موظفاً في مهام ميدانية داخل الحرم

"الحارثي": جميع أعمال الهيئة الإدارية والتوعوية أصبحت إلكترونية

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نحو مائة وعشرين موظفاً للعمل في الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام، موزعين خلال شهر رمضان المبارك على أربع مجموعات، لتنفيذ عدة مهام منها (الجولات الميدانية داخل المسجد الحرام، والخدمة التوعوية في صحن المطاف والمسعى، وإصدار منشورات إلكترونية وحقائب علمية، وإقامة البرنامج التوعوي تبصرة).

وقال مدير الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام، خالد بن محمد الحارثي؛ إن الإدارة تقدم عدداً من البرامج خلال شهر رمضان المبارك أبرزها عمل إدارة التوعية والتي تقوم بنشر المواد العلمية التوعوية للزوار عن طريق الباركود؛ حيث ترجمت إلى أكثر من عشر لغات.

وتقوم إدارة الهيئة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صحن المطاف والمسعى والإشراف العام على ذلك، إضافة إلى وجود أعضاء الهيئة في صحن المطاف والمسعى وجميع أرجاء المسجد الحرام على مدار (24) ساعة موزعين على أربع ورديات.

ويقوم الأعضاء بعدة مهام منها الوجود جوار مقام سيدنا إبراهيم -عليه السلام-، وتوجيه المعتمرين وإرشادهم وفق الهدي النبوي، والعمل على تنظيم مصليات النساء في صحن المطاف أوقات الصلوات المفروضة، وتوجيه النساء قُبيل الصلوات بربع ساعة إليها، ومن ثم إخلاء المصليات بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة ليصبح صحن المطاف للطائفين فقط، والإشراف المباشر على مصلى الجنائز وترتيبها، والإشراف أيضاً على مصلى ركعتَي سنة الطواف بعد انتهاء المعتمرين من طوافهم، والوجود على جبلَي الصفا والمروة على مدار الساعة، وبيان الهدي النبوي للمعتمرين وتنظيم الصلاة في المسعى، والوجود في توسعة الملك عبدالله، وتوسعة الملك فهد، وتوجيه المصلين من الرجال والنساء إلى مصلياتهم الخاصة بهم والعمل على تحقيق التباعد وفق الإجراءات الاحترازية لهذه الجائحة.

أما إدارة اللجان الميدانية، فتقوم بأخذ جولات داخل المسجد الحرام وساحاته والنصح والتوجيه والتوعية لبعض السلوكيات الخاطئة، أما نشر الرسائل التذكيرية الخاصة بالموظفين فتقوم به إدارة تطوير أعمال الهيئة، إضافة إلى إقامة الدورات والتنسيق للموظفين مع أكاديمية المسجد الحرام في مجال الدورات.

وأكد "الحارثي"؛ أن جميع أعمال الهيئة الإدارية والتوعوية أصبحت إلكترونية بما يتوافق مع هذه المرحلة من خلال موظفين مختصين، مشيراً إلى أن مستهدفات الهيئة في هذا الشهر الكريم هي عمل (20) جولة ميدانية، و(8000) جولة إشرافية على الخدمة التوعوية من الأعضاء، ونشر خمسة منشورات الإلكترونية، وثلاث حقائب علمية، من خلال خطة تم إعدادها وقسمت إلى أربع مراحل: الأولى، مرحلة استقبال الشهر الفضيل، والثانية بداية الشهر، والثالثة منتصف الشهر، والرابعة ليلة ويوم العيد المبارك (عيد الفطر).