"الدارة" تحتفل بمرور 20 عاماً على افتتاح مركز الملك عبدالعزيز التاريخي‎

معْلم وطني وواجهة حضارية.. و"السماري" و"الفارس" افتتحا المعرض المصاحب

افتتح أمين عام دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، بحضور أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، مساء أمس الثلاثاء، المعرض الذي أقامته دارة الملك عبدالعزيز بمناسبة مرور 20 عاماً على افتتاح مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، في القصور التاريخية بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

واطلع "السماري" و"الفارس" على ما يحتويه المعرض من صور تحكي عن تأسيس المركز وتدشينه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حين كان أميراً لمنطقة الرياض، وافتتاحه على يد الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- والأهداف المرجوة من إنشائه ليكون معلماً وطنياً على مستوى المملكة، وليكون مركزاً ثقافياً وواجهة حضارية مشرقة تعكس تاريخ جزيرة العرب، ورسالة الإسلام الخالدة، وتعرّف بتاريخ المملكة، والأسس التي قامت عليها، والجهود التي بُذلت لبنائها.

ويعرّف المعرض بأهم القطاعات التي يتكون منها المركز، وصور للحظات تاريخية مرّ بها المركز كزيارات ملوك ورؤساء من مختلف دول العالم، كذلك صور للفعاليات المقامة في المركز، كما اطلعا على العرض المرئي عن إعادة ترميم قصر المربع التاريخي.

وأبدى أمين عام دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وأمين الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، إعجابهما بالمعروضات وما تقدمه من معلومات لزوار مركز الملك عبدالعزيز التاريخي الذي يعد أحد المعالم البارزة لمدينة الرياض.

حضر الحفل عدد من المسؤولين من أمانة مدينة الرياض، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ودارة الملك عبدالعزيز.