"عسيري" يتفقّد عددًا من مشروعات المدينة الجامعية برنية

"السبيعي" أكد أن التوسع النوعي شمل مباني الطالبات

تفقد رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، عددًا من مشروعات المدينة الجامعية قيد التنفيذ بالكلية الجامعية برنية.

رافق "عسيري" خلال الزيارة وكيل الجامعة ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وعددٌ من مسؤولي جامعة الطائف.

وقد بدأت الجولة التفقدية بمباني كليات الطالبات الجديدة في المدينة الجامعية التي تعد الأكبر في تاريخ الكلية الجامعية برنية.

وقدم عميد الكلية الجامعية برنية الدكتور محمد السبيعي، شرحًا وافيًا للمرافق التي تم تفقدها، وما يتضمنه مبنى الطالبات.

وأكد على التوسع النوعي الذي شمل مباني الطالبات الذي يشمل كل المرافق الخدمية التي تخدم الطالبات وعضوات الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

كما شملت الجولة مبنى الطلاب المجهز بالكامل والتقى بعدد من الطلبة في قاعاتهم.

من جهة أخرى رفع "عسيري" أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله- على الدعم الكبير الذي يولونه للتنمية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به المسؤولون في الكلية، ومثمنًا المثابرة على العمل لرفع مخرجاتها ومتابعة مشروعاتها القائمة.