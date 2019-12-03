"آل مبشر" يوجّه بفتح طريقي "الستين" في مخطط الإدارات الحكومية ببارق

يعد المخططان نقلة تنموية كبيرة لجنوب المحافظة

وجّه رئيس بلدية محافظة بارق المهندس، محمد بن مرزن آل مبشر، بفتح طريقي الستين في مخطط الإدارات الحكومية و في المخطط الصناعي، والذي بدأ قسم الخدمات بالعمل على فتحها فعلياً بمعدات البلدية .

ووقف صباح اليوم المهندس آل مبشر ميدانيًا على أعمال الفتح لطريق الستين بمخطط الإدارات الحكومية والطريق الآخر بالمخطط الصناعي جنوب المحافظة في قرية جبال، برفقة رئيس قسم المشاريع المهندس، سعيد القرني ورئيس قسم الشؤون الفنية والتخطيط المهندس أبوطالب البارقي، حيث تم مناقشتهما عن آلية العمل في فتح طريق الستين الدائري لمخطط الإدارات الحكومية الذي يقع شرق طريق الملك عبدالله، كما استمع لشرح عن المخطط وأبعاده وكم يحويه من قطعة ومساحته الإجمالية .

وانتقل "آل مبشر" للجهة الغربية للمخطط الصناعي الذي يقع خلف القرية التراثية واطلع على آلية فتح طريق الستين به واطلع على مخططه الكروكي، حيث يعد المخططان نقلة تنموية كبيرة لجنوب محافظة بارق.