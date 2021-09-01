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أكدت أن ذلك عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية

قطر تدين محاولة استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية على مطار أبها الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن هذا الاستهداف للمنشآت المدنية والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة موقف قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.